Bayrampaşa'da bir kadın saksıdaki fesleğeni çaldı

İstanbul Bayrampaşa'da yoldan geçen bir kadın, gayrimenkul dükkanın önündeki fesleğeni çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Temmuz'da Bayrampaşa'ya bağlı Yenidoğan mahallesinde bir gayrimenkul dükkanının önünde meydana geldi. Gayrimenkul dükkanı çalışanı Berrin Tunca, sabah dükkanı açtıktan fesleğenlerden birinin eksik olduğunu fark etti.

Dükkanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Tunca, fesleğenin yoldan geçen bir kadın tarafından akşam saatlerinde çalındığını gördü. Görüntülerde, bir erkekle yürüyen kadının bir anda saksıdaki fesleğeni kökünden kopararak çaldığı görülüyor.

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