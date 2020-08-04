Bayrampaşa'da bir kadın saksıdaki fesleğeni çaldı

Olay, 20 Temmuz'da Bayrampaşa'ya bağlı Yenidoğan mahallesinde bir gayrimenkul dükkanının önünde meydana geldi. Gayrimenkul dükkanı çalışanı Berrin Tunca, sabah dükkanı açtıktan fesleğenlerden birinin eksik olduğunu fark etti.
Dükkanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Tunca, fesleğenin yoldan geçen bir kadın tarafından akşam saatlerinde çalındığını gördü. Görüntülerde, bir erkekle yürüyen kadının bir anda saksıdaki fesleğeni kökünden kopararak çaldığı görülüyor.
Bayrampaşa'da bir kadın saksıdaki fesleğeni çaldıhttps://t.co/er5Gd9ZKVZ pic.twitter.com/hyI2Pd8DJ5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 4, 2020
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