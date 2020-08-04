Bilecik’in hiç vaka görülmeyen ilçesinde düğüne giden 5 kişide koronavirüs saptandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğüne giden 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı. Pazaryeri'nde daha önce hiç vaka görülmediği kaydedildi.

Bilecik’te vaka görülmeyen tek ilçe olan Pazaryeri’nde geçtiğimiz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı, şahısların evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre, yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmazken ilçede vaka sayısının artmasından korkuluyor. Pazaryeri'nde daha önce hiç vaka görülmediği kaydedildi.

Pazaryeri Belediyesi vatandaşları dışarıya çıktıklarında muhakkak maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda sürekli uyarıyor.