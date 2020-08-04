TRT, 'Diriliş Ertuğrul setinde çocuk oyunculara şiddet' başlıklı haberlere dava açtı

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi ile alakalı bazı yayın kuruluşlarında haberler yapıldı. Haberlerde çocuk oyuncuların 12- 13 saat çalıştırıldığı ve sette pedagog bulunmadığı iddiası yer aldı.

İddialar sonrası TRT, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak yapılan haberlerle ilgili manevi tazminat davası açtı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şunlar kaydedildi: