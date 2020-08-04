TÜBİTAK Başkanı Mandal: Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili, "Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik. Bundan sonra insan deneylerine geçilecek. Çalışmalar tamamlanınca ilaçta duyurumu yapıldığı gibi aşının da en üst düzey yetkili tarafından kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Mandal, gazetecilerin Kovid-19 aşısına ilişkin sorularını yanıtladı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel salgında hem tedavi amaçlı hem de kalıcı ilaç ve aşı çalışmaları yürütüldüğünü söyleyen Mandal, "400'e yakın araştırmacımız, 49 kurumumuz, üniversitelerimiz, kamu araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşları ile eş zamanlı 10 tanesi tedavi amaçlı ilaç ekseninde, 8'i de aşı projesi gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

'Artık Türkiye, etken malzemeye ihtiyaç olmadan ilaç sürecini yönetebilen bir ülke'

Mandal, ilaç projelerinde dünyada ve Türkiye'de kullanılan ilaçların etken malzemelerini alarak değil ham maddeleriyle sentez yöntemiyle Türkiye'de üretme yönünde etkin çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Mandal, yurt dışında ve Türkiye'de tedavi amaçlı yoğun şekilde kullanılan ilacın 21 ham maddesinden başlayarak 9 farklı aşamada ilaç üretimi gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Mandal, "Artık Türkiye, etken malzemeye ihtiyaç olmadan ilaç sürecini yönetebilen bir ülke. Bu tedavide önemli bir aşamadır. Bu başarıda Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, süreci kolaylaştırıcılığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşları paydaşlarımızdır" diye konuştu.

'Bundan sonra insan deneylerine geçilecek'

Gece gündüz 8 aşı projesinde çalıştıklarını anlatan Mandal, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde çalışmalara daha fazla yoğunlaşıldığını kaydetti. Mandal, 8 farklı grupta ilgili bilim insanları tarafından çalışmaların gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Normal süreçte yıllarca sürebilecek aşı çalışmaları, aylar içinde gerçekleştiriliyor. Bu Türkiye'nin birlik içinde çalıştığının en önemli göstergesi. Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik. Bu aşama nedir? Önce bir tasarım yapıyorsunuz, o tasarımı laboratuvar ortamında ve daha sonra hayvanlarda deniyorsunuz. Buralarda önemli bir aşamadayız. Önce birdi, şu anda iki projemizde önemli aşamaya gelindi. Bundan sonra insan deneylerine geçilecek. İnşallah çok yakın zamanda bu sürece gelmiş olacağız. Çalışmalar tamamlanınca ilaçta duyurumu yapıldığı gibi aşının da en üst düzey yetkili tarafından kamuoyuyla paylaşılacak."