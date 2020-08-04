Kayıt
16:50 04 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    TÜBİTAK Başkanı Mandal: Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik

    © İHA / SAMET KAHRAMAN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 61
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104201/72/1042017227_0:0:1300:732_1200x675_80_0_0_0eb0346671c3db16e2833c8da8a79210.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008041042588634-tubitak-baskani-mandal-dunya-ile-rekabet-edebilecek-duzeydeki-asida-onemli-bir-asamaya-geldik/

    TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili, "Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik. Bundan sonra insan deneylerine geçilecek. Çalışmalar tamamlanınca ilaçta duyurumu yapıldığı gibi aşının da en üst düzey yetkili tarafından kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Mandal, gazetecilerin Kovid-19 aşısına ilişkin sorularını yanıtladı.

    Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel salgında hem tedavi amaçlı hem de kalıcı ilaç ve aşı çalışmaları yürütüldüğünü söyleyen Mandal, "400'e yakın araştırmacımız, 49 kurumumuz, üniversitelerimiz, kamu araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşları ile eş zamanlı 10 tanesi tedavi amaçlı ilaç ekseninde, 8'i de aşı projesi gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

    'Artık Türkiye, etken malzemeye ihtiyaç olmadan ilaç sürecini yönetebilen bir ülke'

    Mandal, ilaç projelerinde dünyada ve Türkiye'de kullanılan ilaçların etken malzemelerini alarak değil ham maddeleriyle sentez yöntemiyle Türkiye'de üretme yönünde etkin çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Mandal, yurt dışında ve Türkiye'de tedavi amaçlı yoğun şekilde kullanılan ilacın 21 ham maddesinden başlayarak 9 farklı aşamada ilaç üretimi gerçekleştirildiğine dikkati çekti. 

    Mandal, "Artık Türkiye, etken malzemeye ihtiyaç olmadan ilaç sürecini yönetebilen bir ülke. Bu tedavide önemli bir aşamadır. Bu başarıda Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, süreci kolaylaştırıcılığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşları paydaşlarımızdır" diye konuştu. 

    'Bundan sonra insan deneylerine geçilecek'

    Gece gündüz 8 aşı projesinde çalıştıklarını anlatan Mandal, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde çalışmalara daha fazla yoğunlaşıldığını kaydetti. Mandal, 8 farklı grupta ilgili bilim insanları tarafından çalışmaların gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Normal süreçte yıllarca sürebilecek aşı çalışmaları, aylar içinde gerçekleştiriliyor. Bu Türkiye'nin birlik içinde çalıştığının en önemli göstergesi. Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik. Bu aşama nedir? Önce bir tasarım yapıyorsunuz, o tasarımı laboratuvar ortamında ve daha sonra hayvanlarda deniyorsunuz. Buralarda önemli bir aşamadayız. Önce birdi, şu anda iki projemizde önemli aşamaya gelindi. Bundan sonra insan deneylerine geçilecek. İnşallah çok yakın zamanda bu sürece gelmiş olacağız. Çalışmalar tamamlanınca ilaçta duyurumu yapıldığı gibi aşının da en üst düzey yetkili tarafından kamuoyuyla paylaşılacak."

    Etiketler:
    Kovid-19, Deney, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye, Koronavirüs, Koronavirüs aşısı, Hasan Mandal, TÜBİTAK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyanın en küçük antilopları Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde yaşıyor.
    Antilop ailesinin en küçük üyesi Dik-Dik, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde
    Karikatür
    Danimarkalı gazeteci Rus süper silahını değerlendirdi: NATO savunmasız
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet