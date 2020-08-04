Türk Tabipleri Birliği: Bir meslektaşımızı daha Kovid-19 nedeniyle kaybettik

Türk Tabipleri Birliği, bir meslektaşlarının daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir meslektaşımızı daha Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’u Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Bir meslektaşımızı daha Covid-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 4, 2020
Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Ao4SgiRomg
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü de dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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