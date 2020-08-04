İYİ Partili Ağıralioğlu: CHP'yle birlikteliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir beraberlik

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Ayasofya Camii'ne genel başkanımız gitti diye, siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz. İktidar hedefi olan bir partiyiz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ayasofya konusunda CHP’den farklı tutum içinde olduğu gerekçesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Evine dön” çağrısına İYİ Parti’den yanıt geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Haber Global’de yayınlanan Günün Nabzı programında, “Ayasofya’da namaz Millet İttifakı’ndan ayrılık anlamına geliyor mu?” sorusu üzerine "Genel Başkanımız ilk defa namaz kılmıyor. Şükür namazı kılmış olması CHP’den ayrılması anlamına niçin gelsin. Böyle değil ama mevzuyu böyle takdir etmek Devlet Bey’in takdiri" dedi. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

'CHP veya oluşacak denklemlerle beraberliklerimiz olabilir'