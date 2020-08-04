Ukraynalı model Daria ve erkek arkadaşı darp iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahilde yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş yaşadıklarını anlattı.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını söylemişlerdi.

Kyryliuk ve erkek arkadaşı Güneş, olayın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

'Ağladım ve panik atak geçirdim'

Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

© DHA / Daria Kyryliuk

'İki ayrı kişiden yumruk yedi'

Güneş ise, "Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı. Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria bir manken ve parasını suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine yarım saat sonra gelebildi. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik" diye konuştu.

© DHA / Daria Kyryliuk

31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.