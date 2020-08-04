Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.30'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bugün saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedilmişti.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) August 4, 2020

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