Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1000'in üzerinde

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 5 bin 765 oldu. Yeni vaka sayısı, uzun bir aranın ardından yeniden 1000'in üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 5 bin 765'e ulaştı. Bugün 46 bin 249 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün eklenen 1083 kişiyle birlikte 234 bin 934'e yükseldi.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 994 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 olarak belirlendi. Ayrıca hastalardaki zatürre oranının yüzde 8.5 olduğu, ağır hasta sayısının ise 583 olarak tespit edildiği belirtildi.

YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dVaRRl90gd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020

​Yeni vaka sayısının uzun bir aranın ardından yeniden 1000'in üzerine çıktığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumun ciddi olduğunu kaydetti. Koca, "İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.