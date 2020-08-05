Sağlık Bakanı Koca'dan tedbir uyarısı

Koca, Twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.
Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu.
Koca, Twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.
Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020
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