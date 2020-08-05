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    Muharrem İnce

    CHP'den İnce'ye Agatha Christie göndermesi

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce yeni parti için nabız yokluyor. Kulislerde, "Bu süreçte ayrılan hata yapar" diyen de, Agatha Christie romanlarında katili bulmak için "Bu cinayetten kim fayda sağlar, kimin işine yarar" sorusuna yanıt arandığına dikkat çekip "Yeni parti kime fayda sağlar" diye soran da var.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. İnce'nin yeni parti için ekibiyle bir tartışma süreci içinde olduğu söylenirken, CHP'li yöneticilerden de resmi açıklama gelmeden bir değerlendirme yapmama eğilimi oluştu.

    Polisiye edebiyatın önemli isimleri arasında sayılan Agatha Christie'nin hikâyelerinde katil aranırken, "Bu cinayet kime fayda sağlar?" sorusuna yanıt arandığını söyleyen bir CHP'li yönetici, "İnce’nin kuracağı parti için de kime, neye yarayacak diye bakmak lazım. Vatandaş da böyle değerlendirecektir” yorumu yaptı.

    Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6. kez genel başkanlık koltuğuna oturduğu 37. Olağan Kurultayın üzerinden bir hafta geçmeden CHP’nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği İnce’nin parti kuracağı iddiaları gündeme geldi. İnce bugüne kadar bir açıklama yapmadı ama bu yöndeki iddiaları da yalanlamadı. İnce’nin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre yeni parti kurulması yönünde bir tartışma var ancak bu henüz karara dönüşmedi.

    Tartışma 24 Haziran gecesiyle başlatılıyor

    İnce’nin bu tartışmaya girmesinin gerekçesi cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı 24 Haziran 2018 gecesi ile başlatılıyor. O geceye dair İnce'ye yönelik parti merkezli 'itibar suikasti' yapıldığı, sonrasında olağanüstü kurultay sürecinde imza tartışmaları ile yıpratma harekatının devam ettiği, kongre için imza veren delegelerin çok büyük kısmının tasfiye edildiği, tek adaylı il kongresi dayatmalarıyla devam eden sürecin büyük kurultayda adaylıkları engelleme noktasına taşındığı ifade ediliyor. Bu yaşananları 'tasfiye operasyonu' olarak nitelendiren İnce’nin toplumdaki beklentiyi dikkate alarak bir adım atmayı tartıştığı söyleniyor.

    'CHP'e değil iktidara alternatif olacak'

    Edinilen bilgiye göre İnce, aralarında daha önce siyaset yapmamış toplumun farklı kesimlerinden yazar, sanatçı, uzman ve yöneticilerden oluşan bazı kişilerle görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde parti içinde kalmak mı yoksa ayrı bir parti kurmak mı sorusuna yanıt aranıyor. Şimdilik bir oluşum olarak nitelendirilen hareketin yeni parti kurma kararı vermesi durumunda bunun bir açıklama ile duyurulacağı ifade ediliyor. İnce’nin yakın çevresinde yeni bir parti kurulması kararı verilirse, 'Bu parti CHP’ye değil iktidara alternatif bir parti olacak' görüşü dile getiriliyor.

    CHP, İnce'den açıklama bekleyecek

    Son CHP kurultayında belirlenen Parti Meclisi cumartesi günü toplanacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun toplantının hemen ardından ya da bir gün sonra Parti Meclisi içinden seçeceği MYK üyelerini ilan etmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi bu toplantıya hazırlanırken, İnce’nin yeni parti kuracağı iddiasına ise mesafeli yaklaşıyor. Partide yeni parti kurulacağı iddiasıyla ilgili Muharrem İnce resmi açıklama yapmadan konuşmama eğilimi bulunuyor. Bu tutumu alışta, yeni yönetimin, MYK’nin henüz oluşmaması, bu anlamda yetki alınmamasının da etkisi bulunuyor. Ancak partide İnce’nin çıkışıyla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor.

    'Kim olursa olsun CHP’den ayrılanın şansı olmaz'

    CHP yönetiminde etkin rol üstlenmiş bir yönetici, “Kim olursa olsun CHP’den ayrılanın şansı olmaz. CHP bugün çok güçlü bir konuma gelmiş. Hem geniş kesimleri bir araya getirme potansiyeli hem de muhalefete öncülük rolü üstlenmiş durumda. Bu süreçte ayrılan hata yapar. Kim ayrılırsa daha önce ayrılanlara ne olduysa başına o gelir” diyor.

    'Yeni partinin kime faydası olur diye sormalıyız'

    Kılıçdaroğlu’nun tarihi bir oyla 6. kez genel başkanlık koltuğuna oturduğuna dikkat çeken bir başka parti yetkilisi ise bu sonucun baskıyla ortaya çıkamayacağına işaret ediyor. İnce’nin kendini tartıştırmak, unutturmamak için böyle bir gündem yarattığını ileri süren bir partili, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Yeni parti kurar mı bilemeyiz. Ama kurarsa bu rasyonaliteye uygun bir karar olmaz. Mevcut duruma baktığımızda parti uyguladığı strateji ile ciddi bir yerel seçim başarısı kazanmış. Şimdi muhalefetin öncüsü olarak iktidara yürüyüş adımı atıyor. Bu tabloda yeni parti kuracağım demek, büyüyen partiyi, iktidara yürüyen partiyi bölme çabası olarak algılanır. Agatha Christie romanlarında katili bulmak için ‘Bu cinayetten kim fayda sağlar, kimin işine yarar’ sorusuna yanıt aranır. Burada da ‘yeni parti kime fayda sağlar’ diye sormak lazım. Çünkü vatandaş da böyle bakar. Kime faydası olur, diye sormalıyız?”

    Etiketler:
    Delege, Cumhurbaşkanlığı seçimi, CHP Parti Meclisi, CHP kurultayı, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni parti, Muharrem İnce, CHP, Agatha Christie
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