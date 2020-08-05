İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Hatay Baro Başkanı Dönmez’ açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, polisle yaşadığı kimlik polemiğinin ardından gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile ilgili "4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır" dedi. Çataklı, Dönmez'in karakola 21.45'te getirildiğini ve 00.50'de çıktığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"Hatay Baro Başkanının, savcı kararı olmadan karakolda 4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır" diyen Çataklı, Dönmez'in karakola 21.45’te getirildiğini ve 00.50’de çıktığını ifade etti.

'Gözaltı uygulanmamıştır'

Çataklı, Dönmez'in karakola 3 avukatla birlikte geldiğini ve karakol amirinin odasında bu kişilerle hazırlık yaptığını belirterek, "5 sayfa yazılı ifade vermiştir. Karakolda kendisine gözaltı uygulanmamıştır. Hatay baro başkanının hem salgınla mücadele hem de genel güvenlik için polislere tavrını ve açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun ilçesinde bir lokantada 29 Temmuz akşamı polislerle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Kimliğini sorgulamak isteyen polise dayanağını soran Dönmez, çıkan tartışmanın ardından karakola götürülmüştü.

Polisin “Biz devletiz kanunsuz iş yapmayız” diyerek gözaltına aldığı Dönmez ile polislerin birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olmuştu.

Uygulamaya Türkiye Barolar Birliği ve birçok barodan tepki gelmişti.