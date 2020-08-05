Akşener'den Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağıyla ilgilensin

"Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin . Birincisi bu. Diğer taraftan siyasi magazin konularından konuşmayı, siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim .

Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir kez daha söyleyeyim... Sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir"