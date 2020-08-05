Van'da 61 sığınmacının hayatını kaybettiği tekneden son görüntüler ortaya çıktı

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, Van Gölü'nde 61 sığınmacının hayatını kaybettiği teknenin batmadan önceki son görüntülerini paylaştı. Görüntülerin tekne batmadan 15 dakika öncesine ait olduğu belirtildi.

Van Gölü'nde sığınmacıları taşıyan ve şu ana kadar 61 sığınmacının cesedine ulaşılan tekne faciasında arama çalışmaları sürerken, Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, teknenin batmadan önceki son görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan videoda sığınmacıların teknenin alt kısmında oldukları ve sıkışık halde yolculuk ettikleri görülüyor.

27 Haziran 2020 tarihinde Van Gölü'nde hayatını kaybeden sığınmacı/göçmenlerin son anlarına ait teknede çekilmiş görüntüler! pic.twitter.com/ahEplNPjZ1 — Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu (@Vaniltica) August 5, 2020

Ne olmuştu?

Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.