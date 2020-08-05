Adıyaman Valisi Çuhadar'dan maske uyarısı: Lütfen bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada kentteki vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Çuhadar, şöyle devam etti:

"İlimizde alınan bütün tedbirlere rağmen ne yazık ki Kovid-19 vaka sayısında hızlı bir artış seyri söz konusudur. Sizlerden istirhamımız maske, mesafe, ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızdır. Artık maskenizi gözlüğünüz, cüzdanınız, mendiliniz hatta bir giyim eşyanız gibi görüp benimsemeniz gerekiyor.

Maskenizi toplu ortamlara, umumu açık yerlere giriş pasaportu olarak görün, kullanacağınız maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığını koruyan elimizdeki vazgeçilmez en önemli unsurdur. Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın. Hepinizin sağlıklı kalması bizim için en değerli ödül olacaktır."

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