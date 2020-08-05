Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Beyrut'a sahra hastanesi kurulumu planlanıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar başlattığını belirterek, " Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir" açıklamasını yaptı.