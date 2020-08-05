İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasına karşı kadınlar eş zamanlı olarak sokağa çıktı: İzmir'de polisten müdahale

Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak sokağa çıkan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrısını yaptı. İzmir'deki gösteriye ise polis müdahale etti.

İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasıyla birlikte kadınların İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi pek çok ilde düzenledikleri eylemler ve başlattıkları kampanyalar sürüyor. Bu kampanyalar kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak sokaklara çıkan kadınlar “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” diye seslendi. 'Kadınlar Birlikte Güçlü'nün Kadıköy'deki eyleminde erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri okundu ve İskele Meydanı'ndaki kadınlar hep bir ağızdan "burada" dedi.

​İzmir'de polis müdahalesi

Gazete Duvar'ın haberine göre İzmir’de de birçok siyasi parti, sendika, dernek ve platformdan kadınlar Alsancak ÖSYM önünde bir araya geldi. Basın açıklamasını Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak için yürümek isteyen kadınlara polis müdahale etti. 10’dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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