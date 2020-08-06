'Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı olacak' iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde genelgeyle ilgili, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" dedi.