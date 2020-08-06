İletişim Başkanı Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz."
Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz... pic.twitter.com/6QyKKaY9xv— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 6, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)