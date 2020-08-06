Tehdit edilen kadın, sosyal medyadan yardım istedi: Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım

İstanbul’da iki çocuk annesi Seyhan Önem, 2007’de evlendiği Zafer Erkan’dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 2018’de boşandı. Ama iddiasına göre eski eşinin tehditleri devam etti. Seyhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım" dedi.

Twitter’da “Ölmekten korktuğum için bir aydır evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım” paylaşımında bulunarak yardım isteyen Önem, hayatının tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Önem, şunları söyledi:

“Yıllarca çocuklarım için bu adamın şiddeti karşısında sessiz kaldım. 2018’de boşandım. Boşandıktan sonra bana sürekli psikolojik şiddet uyguladı. 1 Temmuz’da da beni arayıp, ‘Gelip seni evden alacağım, eve de zorla gireceğim. Seni aldıktan sonra döve döve merdivenlerden indireceğim ve eceline götüreceğim’ dedi. Hemen polisi aradım, polis ekibiyle birlikte karakola giderek şikâyetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. O günden beri evde hapis hayatı yaşamaktayım. Şikâyetçi olduktan bir gün sonra apartmandaki komşuların zillerini çalarak apartman kapısını açtırdı ve kapıdan tehditlerde bulundu.

Ben daha ne diyeyim bilmiyorum. Elimde ki ses kayıtlarını polise de dinlettim. Beni anlamanız için kayıtları dinlemeniz mi lazım? BEN ÖLMEK ISTEMİYORUM, BEN HAYATIMI ISTİYORUM. 6284 sayılı kanun uygulansın istiyorum. — Seyhan Önem (@seyhanonem) August 4, 2020​

'Apartmanın önünde bekledi'

Uzaklaştırma olmasına rağmen apartmanın önünde bekledi. Telefonda sosyal medyada kendisiyle arkadaş olmamı, neler paylaştığımı görmek istediğini söyledi. Kabul etmeyince hakaret ve tehditte bulundu. Telefonda kendisini engelleyince de ablama silah fotoğrafı gönderip tehdit mesajları attı. Ablam da ben de şikâyetçi olduk. Yaşadıklarımı da Twitter’da paylaşınca hızla yayıldı ve bunun üzerine ifadeye çağrıldı. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Karakolda kadın polisler çok duyarlı ama savcılık serbest bırakıyor. Ben ve ailem hayatımızdan endişe ediyoruz. Korkudan evde hapis hayatı yaşıyorum. Yetkililere sesleniyorum, bizi koruyun.”