Tartıştığı eşinin babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı

Tokat'ta bir saldırgan, kendisini terk edip ailesinin evine dönen eşinin babasını öldürdü, annesini ise ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta yaklaşık 6 ay önce evlenen19 yaşındaki Edanur Babur, eşi Bilgin Babur'la yaşadıkları tartışma sonucu babasının evine döndü.

Bilgin Babur, gece saatlerinde eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi İmamlık caddesinde bulunan kayınpederinin evine geldi. Bu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu yanında getirdiği ruhsatsız tabancasıyla eşinin babası İbrahim Batarya ile annesi Gülşen Batarya'ya 6 el ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden İbrahim Batarya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 2 kurşunla yaralanan Gülşen Batarya ise Tokat Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Batarya kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Gülşen Batarya ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Bilgin Babur, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Karşıyaka Polis Merkezine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.