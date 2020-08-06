Konya'da yüz yüze telafi eğitimi ertelendi

Konya Valiliği, 15 Ağustos itibarıyla başlaması planlanan özel okulların yüz yüze telafi eğitimlerini erteledi. İlgili karar telafi eğitimlerinin bir ilde ertelenmesine yönelik ilk karar oldu.

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde 15 Ağustos tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerinin 31 Ağustos tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan valilik kararlarına göre hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi.

Valilik tarafından alınan bir diğer kararda ise Kovid-19 pozitif hasta olup, ikametinde kalmasına karar verilen kişilerin tespiti halinde ile özel araçla giriş çıkışlarının da yasaklandığı belirtildi.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, dün yaptığı açıklamada "Hasta sayımız yüksek, bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez" ifadelerini kullanmıştı.