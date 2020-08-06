Türk oyun şirketi 168 milyon dolara Zynga'ya satıldı

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1.8 milyar dolara satın aldığı Türk oyun firması Peak Games'in ardından hyper-casual (hiper basit) oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Zynga resmi Twitter adresinden duyurduğu habere göre, şirket hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı.

#Zynga enters into agreement to acquire Istanbul-based Rollic, one of the fastest growing hyper-casual game companies: https://t.co/AJwlZHG78r pic.twitter.com/AQknadQLwI — Zynga (@zynga) August 5, 2020

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Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken, Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zynga Üst Yöneticisi (CEO) Frank Gibeau, 2020 yılında dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan ve harika bir takım tarafından yönetilen Rollic'in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Zynga agrees to buy hypercasual mobile game firm Rollic for at least $168 million https://t.co/GywrjP3rqD by @deantak — VentureBeat (@VentureBeat) August 5, 2020

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Rollic Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal ise Rollic ekibinin Zynga'ya katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi. Vardal, "Hiper-casual konusundaki uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ilk olarak Zynga, Rollic'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın alacak. Rollic'in kalan yüzde 20’lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek.

Zynga geçen aylarda da İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games'i rekor bir fiyatla 18 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.

Bakan Varank: Genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor

Rollic Games'i tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor” dedi.

Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.



Tebrikler 👏🏻 @GamesRollic https://t.co/hbMIipCEb5 — Mustafa Varank (@varank) August 6, 2020

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