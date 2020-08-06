Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması: Gündemimizde yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Akdere'deki semt pazarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.
Bakan Soylu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.
- Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.
- (Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)