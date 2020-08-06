TBMM Başkanı Şentop: 9 milletvekili, 35 personel koronavirüs tedavisi görüyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını söyleyerek, ''Toplamda 9 milletvekili Kovid-19 tedavisi görüyor. Tedavi gören personel sayısı ise 35'' açıklamasında bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, Meclis'teki koronavirüs vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Şentop, koronavirüs salgınına karşı TBMM’de yoğun olarak testler yaptıklarını, bu zamana kadar yapılan toplam test sayısının 23 bin 310 olduğunu, günlük test sayısının ise ortalama 500’ün üzerinde olduğunu söyledi.

TBMM Hastanesi'nde sadece milletvekilleri ve personele test yapılmadığını, milletvekili ve personellerin ailelerine de test yapıldığını belirten Şentop, TBMM’deki toplam vaka sayılarını açıkladı.

Şentop, “Şu anda evden takip edilen personel sayısı 32, hastanede tedavi gören personel sayımız 1, yeni tespit edilen personel sayısı ise 2. Evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede tedavi gören milletvekili sayısı 4. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" dedi.

Şentop ayrıca, "Son 3 aylık dönemde başkanlık sistemine destek arttı" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili zaman içinde ortaya birtakım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek Anayasa'da gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Fakat bugün itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim."