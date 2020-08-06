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    Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey?

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın makam odasında Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için görevden alındığı iddiasına tepki gösterdi. Soylu, "Tövbe. Olur mu öyle şey?" dedi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de, Çeşme'de bir süredir yönetim zaafiyeti olduğunu, darp olayının da bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Çeşme kaymakamı neden görevden alındı?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Koronavirüs nedeniyle büyük darbe yiyen turizm sektörünün canlanması için büyük çaba sarf ediliyor. Biraz mesafe alınmadı değil. Turizm kıpırdanmaya başladı. Rus turistlerin yolu açıldı, Alman turistlerin gelmesi için konulan kısıtlama gevşetildi" diye başladı.

    Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıklamalarına yer verdiği yazısında sözlerine şöyle devam etti:

    "Tam o sırada Ukraynalı top model Daria’nın dünyaca ünlü turistik mekânlarımızdan olan Çeşme’de darp edilmesi olayı patlak verdi. Ukraynalı modelin yüzü kanlar içinde ağlarken çekilmiş fotoğrafları, turizmimize de Türkiye algısına da olumlu katkı yapmadı.

    Etkisi sarsıcı oldu

    Bu olayla ilgili yazacağım önemli şeyler var.

      1-) Ukraynalı modelin dayak yemesi ünlü bir isim olmanın ötesinde bir insan olarak üzücüydü. Ayrıca kadına şiddetin insanların en hassas olduğu konulardan olduğu dikkate alındığında, dayak olayının etkisi sarsıcı oldu.

    Çeşme'ye zarar

      2-) Ukraynalı model Daria’nın turizmde dünyaya iftiharla sunduğumuz Çeşme’de olması ise ayrı bir yanlış oldu. Biz turistlere 'Çeşme’ye gelin' derken, Çeşme Daria’nın dayak yediği yer olarak gündeme gelmemeliydi. Bu Çeşme’ye ve Türk turizmine yapılabilecek en büyük kötülük oldu. Hem Çeşme diyeceksiniz, hem ünlü model Daria’nın dayak olayı diyeceksiniz. Asla ikisi bir araya gelmemeliydi.

    Sabıkalı Beach Momo

      3-) Daria’nın darp edildiğini iddia ettiği The Beach Momo ise bölgede çok bilinen bir mekân. Ancak bunun Momo’nun ilk sabıkası olmadığı söyleniyor. Geçmişte de Momo’da darp olayları yaşanmış.

    Daria'nın faturasını Momo'ya kesemem

    Ukraynalı model Daria’nın The Beach Momo’da darp edildiğine ilişkin iddiası var. Erkek arkadaşı Baran Güneş, 'Daria iki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranlardan biri 60 yaşında bir bodyguard’dı' dedi. Daria ise Kadir isimli kişi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Ama olay aydınlatılmadan faturayı Momo’ya kesemem. Çünkü Momo’nun çalışanları da Daria’nın gece ayrıldıktan sonra tekrar gelip eğlendiğini, dayak olayının evde yaşandığını iddia ediyorlar.

    Yine Atatürk çarpıtması

    Şimdi gelelim benim bu işe neden değindiğime. 'Siyaset kulisi yazan Abdulkadir Selvi bu işe niye girdi' diyenler olmuştur. Bundan sonra yazacaklarımı dikkatle takip etmelerinde yarar var.

    Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alınınca sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Çeşme Kaymakamı’nın makamında otururken arkasındaki Atatürk resmiyle bir fotoğrafı konulup 'Resimde görüldüğü üzere görevden alınmıştır' mesajları döşenmeye başladı.

    Çeşme Kaymakamı görevden alındı ama İzmir Vali Yardımcılığı gibi önemli bir göreve getirildi.

    Atatürk'le ne ilgisi var?

    Momo’da yaşananlar ne Çeşme Kaymakamı’nın makam koltuğunun arkasına büyük Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için yaşandı, ne de Hacı Mehmet Kara bu olaydan dolayı görevden alındı. Sosyal medyadaki bu iddiaları hatırlattığımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tövbe. Olur mu öyle şey' diye tepki gösterdi.

    Sadece kaymakam Hacı Mehmet Kara’nın değil, tüm kaymakam ve valilerin makam odasında Atatürk fotoğrafı asılı. Onu görevden alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun makam odasının en görünür yerinde de Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları yer alıyor.

    Her şeyde Atatürk istismarı yapmayı bırakın artık. Ukraynalı top model olayında da mı Atatürk istismarı? Yapmayın artık...

    Top modelle ilgili değilmiş

    Yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’nın görevden alınması Ukraynalı model Daria ile ilgili değil. Ama Daria’nın dövülmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Çünkü Çeşme’de bir süredir bir yönetim zaafiyeti yaşanıyormuş, Momo’nun da içinde yer aldığı beach’lerden şikâyetler alınıyormuş.

    Soylu: Olaylar bu noktaya gelmemeliydi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son 3 gündür Çeşme’deki bu şikâyetlere odaklanmış. Tabii turizm mevsiminde Ukraynalı top model Daria’nın darp edilmesi olayı da bunda etkili olmuş. Zaten Soylu Türkiye’yi dünyaya karşı zor durumda bırakacak bir olayla ilgilenmese yanlış olurdu.

    Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’ya 'yoğun olarak şikâyet alınan 6 işletmeye polisle birlikte yoğun bir denetim yapılması ve pandemi sürecinde gereken önlemleri yeterince almayan 6 beach’in 15 gün süreyle geçici olarak kapatılması' talimatını vermiş.

    Belli ki orada devlet otoritesinde bir zaaf oluşmuş. Süleyman Soylu, 'Olaylar bu noktaya gelmemeliydi' deme gereği duymuş. Çeşme’de devlet otoritesinin sağlanması için böyle bir tasarruf yapılması uygun bulunmuş.

    Soylu: Beach'lerdeki kalabalıklar kabul edilemez

    Koronavirüsle mücadele sürecinde beach’lerde kalabalıkların iç içe eğlence görüntüleri Türkiye’yi tedirgin ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepki gösterdiği nokta burası. Soylu, 'Tatil döneminde bu beach’lerden gelen kalabalıkların görüntüleri kabul edilemez. Bütün denetimlere rağmen koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlere uymadan yapılan eğlenceler bizim için kabul edilemez. Elbette ki bizim sorumluluğumuzdadır. Devlet de bunun için vardır' dedi.

    Salgın sahillere indi

    Sadece Çeşme’ye özgü değil aslında. Koronavirüsün yeniden tırmanışa geçtiği bir dönemde Çeşme ve Bodrum’un da içinde yer aldığı ünlü turizm merkezlerimizdeki beach’lerde insanlar iç içe sabahlara kadar devam eden eğlencelerde hiçbir önleme dikkat etmiyor. Yüksek müzik ve zaman zaman polise intikal eden kötü muamele ise işin çabası. Bir yerden başlanmalıydı, Çeşme ilk adım oldu. Ama belli ki Çeşme’de düzenini kurmuş olan beach ağaları, kurdukları düzenin devam etmesi için sosyal medyadan Atatürk’ü istismar eden kampanyaları başlatıyorlar.

    Daria'nın dövülmesi olayı

    Bir darp olayı var. Ne kadar ünlü bir kadın olursanız olun maalesef şiddete maruz kalıyorsunuz. Daria, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Şeyma Subaşı’nın arkadaşı. Erkek arkadaşı Baran Güneş ve bir de Arap dünyasından tanınmış isimlerden oluşan bir arkadaş grupları var. Daria’nın dövülmesi olayında gözler Momo’nun üzerine çevrilmiş durumda ama erkek arkadaşı Baran Güneş ve Arap dostları da araştırılıyor. Bence oradan sürpriz şeyler çıkabilir. Karışık işler."

    Etiketler:
    AK Parti, İçişleri Bakanlığı, Hacı Mehmet Kara, çeşme, Daria Kyryliuk, Süleyman Soylu
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