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    MHP'li Cemal Enginyurt

    Enginyurt, MHP'den ihracıyla ilgili konuştu: Semih Yalçın, İYİ Parti'yi destekleyen insanları il, ilçe başkanı yapıyor

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    Türkiye
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    Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'den ihracıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Enginyurt, "Semih Yalçın ne yapıyor? Bugün İYİ Parti kongrelerinde bulunan, İYİ Parti'yi seçimlerde destekleyen, 31 Mart'ta CHP'yi destekleyen insanları il, ilçe başkanı yapıyor. Bu nasıl bir anlayış. Semih Yalçın ne yapmak istiyor?" dedi.

    MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Haber Global'de gündeme ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Ben Devlet Bahçeli'ye ölene kadar 'Abi' diyecek insanım" diyen Enginyurt, "Ben Bahçeli'nin de beni sevdiğini biliyorum ama yanındaki bir grup beni tehlike gördü, benden rahatsız oldu ve beni 'Cumhur İttifakı'na zarar veriyor' diyerek beni kötülediler, Genel Başkan da beni 4-5 defa uyardığı için 'Yeter artık, atın demiştir' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    MHP'nin tartışmalı kongre sürecini anlatan Enginyurt şöyle konuştu:

    "Kongreyi ben iptal falan ettirmedim, ben iptal edilmesi için MHP'yi mahkemeye verdim, şikayet ettim. İYİ Partililer mutluluk içinde, 'Cemal Enginyurt itirafçı mı oldu?' diye. Ben kongre bir hak gaspı diye mahkemeye başvurdum. Ben dedim ki mahkemeye; Kayyum atayan irade, MHP'de kongre yapsın diyen mahkeme kararı bir maddenin değiştirilmesiyle ilgili kongre kararı almıştır. Ama Akşener ve arkadaşları toplandı 765 kişi oy verdi, kazandı güya, '13 maddeyi değiştirdiler' dedim. Bu hukuksuzdur. Bu yanlıştır. Nitekim o gün 'Koray Aydın, Sinan Oğan itiraf etmişlerdir' dedim. Demişlerdir ki bu kongrede 13 madde değiştirmek yanlış olmuştur. Dolayısıyla 'Bu hukuksuzdur' dedim. Ben de katılmadığım bu kongre ile bu 13 madde değişikliğinin iptal edilmesi için mahkemeye başvurdum. Yüce Türk adaleti de bunu kabul etti. '1 madde için toplanıldı ama 13 madde değiştirildi' dedi.

    Ben bunları yaparken, mücadeleyi verirken, Türkiye'de ayrılan arkadaşlarımla kavga ederken ki çoğu hapishane arkadaşım, küçüklük arkadaşım, beni bayramdan önce atıp da sayın Akşener ve arkadaşlarını partiye çağırmak beni üzdü dedim. Kongrenin gaspı falan yoktur. İYİ Partililer yalandan sevinç gösterisi yapmasınlar. Ben sayın Devlet Bahçeli'ye ölene kadar 'Abi' diyecek insanım. Ben Bahçeli'nin de beni sevdiğini biliyorum ama yanındaki bir grup beni tehlike gördü, benden rahatsız oldu ve beni Cumhur İttifakı'na zarar veriyor diyerek beni kötülediler, genel başkan da beni 4-5 defa uyardığı için 'yeter artık, atın demiştir' diye düşünüyorum. MHP'yi işgal girişimi var, 13 tane madde değiştirilerek MHP Genel Başkanı'nı yok etme eğilimiydi.

    765 oyla kongrede sonuçta kazanmış oluyorlar, 13 maddeyi değiştirmiş oluyorlar. 'MHP'yi elimize geçirdik demediler mi?', ben de diyorum ki, sayısal olarak kazanılmış bir kongre. Biz mahkemeye vermesek, mahkemeler bizi haklı bulmasa Akşener ve ekibi MHP'yi ele geçirip alacaklardı ya, ben bu kongrenin 765 oyla dahi kazanılsa bile bunun hukuksuz olduğunu, tek maddeyi değiştirmek üzere toplanan kurultayın 13 maddeyi değiştirerek bir hukuksuzluk yapıldığını, belgeleriyle mahkemeye sundum. Mahkeme de doğrudur dedi."

    'Semih Yalçın ne yapmak istiyor?'

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı eleştiren Enginyurt şunları söyledi:

    "Semih Yalçın ne yapıyor? Bugün İYİ Parti kongrelerinde bulunan, İYİ Parti'yi seçimlerde destekleyen, 31 Mart'ta CHP'yi destekleyen insanları il, ilçe başkanı yapıyor. Bu nasıl bir anlayış. Semih Yalçın ne yapmak istiyor? Bir günde attılar beni. Beni bir günde attınız da, Meral Akşener'i niye çağırdınız?"

    'Neyim disiplinsiz?'

    İhraç nedeni olan fındık fiyatlarına ilişkin eleştirilerini savunan Cemal Enginyurt, "Sayın Cumhurbaşkanı'na fındıkla ilgili 'Ulaşacağım' dedim. Tarım Bakanı'nın fındıkla ilgili sözlerine tepki gösterdim diye insan partiden atılır mı ya? Semih Yalçın mesaj atıyor, disiplinsizlikten diye. Neyim disiplinsiz?" dedi.

    'Bahçeli beni uyardı'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini uyardığını vurgulayan Enginyurt, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Berat Albayrak'ın, benim birçok uyarılar olarak attığım uyarıları, okuyup okumadıklarını bilmem ama düzelttiklerini görüp mutlu olup teşekkür eden birisiyim. Sokağın sesini de duyurmak lazım değil mi? İttifakı zorladığı belli ki beni attılar. Sayın Genel Başkan da beni uyardı. Uyarmadı dersek yakışmaz. Ben ihraç kararını mahkemeye vermedim ya. Mahkemeye versem belki iptal ettirebilirim ama ben Türkçü Cemal Enginyurt olarak partimi mahkemeye verip geri dönmeyi ülkücü terbiyeme yakıştırmadım. Kurultay zamanı partimizin liderine karşı komplo vardı" dedi.

    Etiketler:
    Uyarı, Devlet Bahçeli, Fındık, Eleştiri, Atama, Semih Yalçın, İYİ Parti, Meral Akşener, MHP, Cemal Enginyurt
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