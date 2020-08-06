Kalın, Türkiye'deki büyükelçilerle Ayasofya ziyareti gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'da https://t.co/2KaHsevj10 pic.twitter.com/GpAHUStk9Y— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 6, 2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'yı ziyaret ediyor.
Kalın, Türkiye'deki büyükelçilerle Ayasofya ziyareti gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'da https://t.co/2KaHsevj10 pic.twitter.com/GpAHUStk9Y— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 6, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)