Balkondan atladı, çevredekilerin koyduğu yatakların üstüne düştü

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, "İntihar edeceğim" diyerek balkondan atladı. 50 yaşındaki kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre olay, sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki kadın, psikolojik sorunları sebebiyle bunalıma girdi. Balkonun demir parmaklıklarından aşağıya sarkan kadın için polis ve itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine ekipler gelene kadar mahalle sakinleri bir iş yerinden getirdikleri yatakları zemine serip tedbir aldı

Kadın çığlıklarla 2.kattan aşağıya atlarken o anlar an be an görüntülendi. Kadın yatakların üzerine düşerek hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Polis de soruşturma başlattı.

İntihar edeceğini söyleyen kadın balkondan atladı, çevredekilerin tedbir için koyduğu yatakların üstüne düştühttps://t.co/b54oY0tvJk pic.twitter.com/cyw4CWAceF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 6, 2020

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