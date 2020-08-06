Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmündedir, sahada ve masada göstereceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması) Hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor" açıklamasını yaptı.

#Canlı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Malta’da AA’ya değerlendirmelerde bulunuyor https://t.co/Bpj7ZiPbkP — AA Canlı (@AACanli) August 6, 2020

​Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Açıklamayı burada duyduk, önce Mısır Bakanı bir açıklama yaptı.

-Verilen koordinatlara baktık, henüz anlaşmanın metnini ve haritayı görmedik. Bu koordinatlardan kolayca görüyoruz ki bu anlaşma hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor.

-Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimiz gibi bizim kıta sahanlığımızı hiçe sayan bir anlaşma bizim için yok hükmündedir.

-Bu noktaya gelmemizin sebebi Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye'yi yok sayarak Mısır ve İsrail gibi ülkelerle anlaşma imzalamasıdır.

-Biz de hem kendimizin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için adımlar attık, sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

-Bu anlaşma yok hükmündedir bunu hem masada hem sahada göstermeye devam edeceğiz.