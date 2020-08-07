AK Partili Ünal: Sadece döviz kurları üzerinden ekonomiyi değerlendirip istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek vererek "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, kurdaki sert yükselişin ardından sosyal medyadaki istifa çağrılarına tepki göstererek konuyla ilgili açıklamada bulundu

Twitter'dan açıklama yapan Ünal "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye’nin önü açıktır. #BeratAlbayrakınYanındayız" ifadelerini kullandı.



Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye Ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye’nin önü açıktır. #BeratAlbayrakınYanındayız — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 6, 2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise "Saldırı hangi yönüyle gelirse gelsin ülkemiz üzerindeki operasyonlara geçit vermeyeceğiz. Sayın Bakanımız dünyanın en zor zamanlardan geçtiği bu zamanlarda kararlı bir mücadele vermektedir" dedi.

Saldırı hangi yönüyle gelirse gelsin Ülkemiz üzerindeki operasyonlara geçit vermeyeceğiz. Sayın Bakanımız Dünyanın en zor zamanlardan geçtiği bu zamanlarda kararlı bir mücadele vermektedir.#BeratAlbayrakınYanındayız — Dr. Leyla ŞAHİN USTA 🇹🇷 (@leylasahinusta) August 6, 2020

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