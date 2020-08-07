AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracak, hedeflerimize yürüyeceğiz

Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.