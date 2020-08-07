THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya’ya gidecek yolcularına uyarıda bulundu. THY’nin açıklamasında “8 Ağustos 2020 saat 23:59 itibarıyla Almanya’ya varış öncesi son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir” denildi.

2 yaş altı yolcuların bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edilirken uygulamanın Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerli olduğu kaydedildi.

THY’nin açıklamasında PCR testinin Sağlık Bakanlığı’nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabileceği hatırlatıldı.

Almanya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; pic.twitter.com/BbRQwsEZDl — Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 6, 2020

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdığını duyurmuştu. Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını açıklamıştı.



