Erdoğan'dan ekonomi yorumu: Türkiye tırmanışta, gözü olup görmeyenler yanlış yansıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bu dalgalanmaların zaman zaman yaşandığını ve düzeleceğini belirten Erdoğan, "Türkiye tırmanışta ama gözü olup göremeyenler yanlış yansıtıyor" dedi. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da destek çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kıldığı cuma namazı sonrası gündeme ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözlerinin başında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamaya değinen Erdoğan, faillerin henüz belirlenmediğini hatırlattı.

Şu aşamada konuyla ilgili olarak Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile görüştüklerini belirten Erdoğan, "Bizim istihbarat teşkilatımızla yaptığı görüşmede henüz kimdir, hangi kuruluştur, buna benzer alınmış bir bilgi yok. Buna benzer alınmış bir bilgi olmadığı için de bizim 'Şunlar yapmıştır' dememiz de özellikle biz siyasilere yakışmaz. Ama bizler de takip ediyoruz. Oradaki kardeş Lübnan halkının, yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, patlamanın çok büyük bir felaket olduğunu vurgulayarak "Biliyorsunuz benzerini Hariri zamanında da yaşamıştık. Şimdi bu çok daha ileri seviyede böyle bir şey gerçekleşti. Nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor, öbür tarafta füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çok açık, net olarak henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. Fakat işi bizler de takip ediyoruz. Ve en son Başkan Yardımcım Fuat Bey ve Dışişleri Bakanım (Mevlüt Çavuşoğlu) Lübnan'a ziyarette bulunup yerinde takip ediyorlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Daha ileri adım da biliyorsunuz bir Koca Yusuf kargo uçağımızla oraya çok çeşitli yardımları gönderdik. Bunların içerisinde askeri diyebileceğimiz birçok yardımlar var.

kargo uçağımızla oraya çok çeşitli yardımları gönderdik. Bunların içerisinde askeri diyebileceğimiz birçok yardımlar var. Ben Sayın Cumhurbaşkanına 'Hastanelerimiz sizin hastanelerinizdir. Yaralıları bize nakletme noktasında her an yanınızdayız. Ambulans uçaklarımızla hastaları ülkemize taşıyabiliriz' dedik. Bu konuyu da kendilerine bildirdim. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız. Felaketin boyutu çok çok büyük. limanın böyle bir duruma karşı karşıya kalması sıkıntıya sebep olmuştur. Buranın yeniden inşası, ihyası kaç yılı alır bunlar da ayrı bir soru. Biz madden manen her şeyimizle Lübnan'ın Beyrut'un yanında olacağız."

'Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmanın kıymeti harbiyesi yok'

Erdoğan, daha sonra Yunanistan ile Mısır arasında yapılan anlaşmayı eleştirdi. Söz konusu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını kaydeden Erdoğan, bunun gerekçesini şöyle anlattı:

"Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan 'ın yani Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın bir alakası var mı? Yok. Biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bunların üzerine atladılar. Şimdi bize oralardan gelen bilgiler de... 'Biz bunu size karşı yapmış değiliz' gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

'ın yani ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın bir alakası var mı? Yok. Biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bunların üzerine atladılar. Şimdi bize oralardan gelen bilgiler de... 'Biz bunu size karşı yapmış değiliz' gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Bakın Sayın Merkel benden ricada bulundu. Buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de, ' Eğer siz Yunanistan'a diğerlerine güveniyorsanız biz 3-4 haftalığına ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar ' dedim. Nitekim öyle de oldu.

benden ricada bulundu. Buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de, ' ' dedim. Nitekim öyle de oldu. Biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi Dışişleri Bakanı, danışmanları üçlü görüşmeler başlattılar. Almanya - Yunanistan - Türkiye arasında. Bu sözde durmayınca şimdi ne olacak? Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar."

'Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ekonomide çok ciddi zikzakların oluştuğunu kaydeden Erdoğan, "Burada tüm samimiyetimle, ben içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışarıdakiler yetiyor. İçeridekiler de pompalama görevi ifa ediyorlar" görüşünü dile getirdi.

"Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı" diyen Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

"Bakın nereden nereye. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış.

© DHA / Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tabii bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı, şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yanlış yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı, kalkınmamızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Göreve geldiğimizde hatırlayın, Türkiye'nin IMF'ye olan borcu neydi? 23.5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu? Biz IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Bizim IMF'ye borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27.5 milyar dolardı, şu anda ise 105 milyar dolar.

Erdoğan: Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Gözü olup görmeyenler yanlış yansıtmaya çalışıyor. Biz Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğizhttps://t.co/3GbRif9jhW pic.twitter.com/xGuC4WxH7Q — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 7, 2020

Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın . Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız.

Samimiyetle bir şey söylüyorum. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik. Bugün neredeyiz? E terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor . Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma Sanayii 'nde çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bizim savunma sanayinde düşünün, yerli milli de yüzde 20'yken biz bunu yüzde 70'lere çıkardık.

. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız. Samimiyetle bir şey söylüyorum. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik. Bugün neredeyiz? . Ciddi manada harcamalarımız oluyor. 'nde çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bizim savunma sanayinde düşünün, yerli milli de yüzde 20'yken biz bunu yüzde 70'lere çıkardık. İHA'larla, SİHA'larla gerek içeride, gerek Suriye'nin kuzeyinde, gerek barış pınarı harekatında çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libyalı kardeşlerimiz, özellikle Türkiye'yi davet ettiler. Ve orada da bizim kendi askerimiz var, aynı şekilde yine dost kardeşlerimiz var. Şu anda orada da bu mücadele sürüyor. Bu mücadeleyi de onurlu bir şekilde sürdürüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek: Bunlar yetişemediği üzüme 'Koruk' diyorlar

Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar hepsi bunlar yetişemediği üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede... Eleştirenler, ülke nereden nereye geldi ona baksınlar. İşte koronavirüste, biz 150'ye yakın ülkeye biz maskeden tuluma ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. E bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle olmuyor. Bunları görmüyor musunuz ya? Böyle bir dönemde biz hastaneyi bitirdik. E bunlar neyle oluyor? Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor."

'Bahçeli'nin davetini yadırgamadım, HDP ile el ele olmak yerli ve milli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye uygun düşmeyebilir'

Erdoğan, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısını ve Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Erdoğan şunları söyledi:

" (Muharrem İnce ile ilgili) Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem Bey'le ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır .

Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem Bey'le ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. . (Bahçeli'nin davetiyle ilgili) Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele hele HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Sayın Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul çizgide bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. pic.twitter.com/iJzw2IIRYn — AK Parti (@Akparti) August 7, 2020

​Erdoğan, değerlendirmelerini şöyle toparladı: