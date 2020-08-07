Koca: Zor günlerin atlatılmasında mücadele arkadaşım Berat Albayrak'ın yanındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı yayınladı. Koca, "Tepkiler, nadiren teklif içerir. Dünyanın yeni şartlarında, ağır sorumluluk altında olanlara saygı duymalı. Zor günlerin atlatılmasında mücadele arkadaşım Berat Albayrak'ın yanındayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle eleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı yayınladı.

Koca, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajında "Tepkiler, nadiren teklif içerir. Dünyanın yeni şartlarında, ağır sorumluluk altında olanlara saygı duymalı. Zor günlerin atlatılmasında mücadele arkadaşım Berat Albayrak'ın yanındayız" ifadesini kullandı.

Tepkiler, nadiren teklif içerir. Dünyanın yeni şartlarında, ağır sorumluluk altında olanlara saygı duymalı. Zor günlerin atlatılmasında mücadele arkadaşım #BeratAlbayrakınYanındayız — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020

​