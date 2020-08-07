İsrail'in Türkiye maslahatgüzarı Gilad'dan Yeni Şafak Yayın Yönetmeni Karagül'e: Deli

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği'nin Maslahatgüzarı Roey Gilad, Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu iddia eden Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül için "Deli" dedi.

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği'nin Maslahatgüzarı Roey Gilad, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün "Bu bir patlama değil, bir İsrail saldırısı. Burası Lübnan, hiç bir şey rastlantı olmaz. Bütün coğrafya karışacak. Seninleyiz Lübnan" şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Gilad, "Bu adam Twitter veya herhangi bir ciddi yayın organından uzak tutulması gereken bir deli" ifadesini kullandı.

This guy is a lunatic who should be kept away from the Twitter or any other serious media outlet. https://t.co/jLZyMfTHWz — Roey Gilad (@RoeyGilad) August 5, 2020

Karagül ise Gilad'a yanıt olarak "İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı Roey Gilad, 'Bu adam Twitter veya herhangi bir ciddi yayın organından uzak tutulmalı' demiş. Çok kızmış. Panikten olmalı. Tamam, bir daha yazarken İsrail’i rahatsız etmez, 'akıllı' oluruz! İşaret verilmiş. Saldırı başlar. Bekleyelim bakalım" paylaşımında bulundu.

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı Roey Gilad,

“Bu adam Twitter veya herhangi bir ciddi

yayın organından uzak tutulmalı” demiş.



Çok kızmış. Panikten olmalı.

Tamam, bir daha yazarken İsrail’i

rahatsız etmez, “akıllı” oluruz!



İşaret verilmiş. Saldırı başlar.

Bekleyelim bakalım. — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) August 7, 2020

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