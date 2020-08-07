Menzilcilerden Ayasofya paylaşımı: İstanbul bizi aldı, biz de İstanbul'u aldık

Oda TV'nin haberine göre 'Menzil şeyhi torunu Muhammed Saki El Hüseyni' hesabı, dün sosyal medyada Menzil şeyhi Saki Erol’un fotoğrafını yayımlayıp “Elhamdülillah İstanbul bizi aldı. Bizde İstanbul'u aldık” mesajını paylaştı.
© Fotoğraf : Twitter
'Menzil şeyhi torunu Muhammed Saki El Hüseyni' hesabı, dün sosyal medyada Saki Erol’un fotoğrafını yayımlayıp “Elhamdülillah İstanbul bizi aldı. Bizde İstanbul'u aldık” mesajını paylaştı.
Oda TV'nin haberine göre 'Menzil şeyhi torunu Muhammed Saki El Hüseyni' hesabı, dün sosyal medyada Menzil şeyhi Saki Erol’un fotoğrafını yayımlayıp “Elhamdülillah İstanbul bizi aldı. Bizde İstanbul'u aldık” mesajını paylaştı.
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