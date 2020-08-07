İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki 'Yeditepe Huzur 2020-10' uygulaması, saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması, saat 21.00'e kadar devam edecek.

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