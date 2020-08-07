Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Bahçesaray'da hissedildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı.

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