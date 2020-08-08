Kyryliuk’un darp edilmesiyle gündeme gelen mekanın sahibi: Sevgilisini ele vermek istememiş olabilir

Görüntülerde Daria Kyryliuk'un can havliyle kendini evin dışına attığı anlaşılıyor. Ancak bu konuda panik atak yaşadığını savunuyorlar.

Daria hanımın aldığı darbenin etkisiyle yere düştüğü, koruma olduğu düşünülen bir kişinin üstüne çullandığı görülüyor. Daria hanım kurtulmak için çırpınıyor, üstüne oturan kişi uzun süre kalkmıyor. Daha sonra aralarında sık sık itiş-kakış yaşandığı görülüyor. Daria hanım sevgilisine vuruyor, uzak durmasını istiyor. Bir ara Daria hanım kaşını tuttuktan sonra eline bakıyor, o esnada Baran Güneş de eline bakıyor. Kan izlerine bakıyorlar. Kavga gürültüleri ve Daria hanımın daha evin içindeyken “Help me” diye haykırarak yaptığı imdat çağrıları üzerine komşular polisi arıyor. İlginçtir, polisin olay yerine geldiği esnada Baran Güneş karanlığa doğru yürüyerek oradan uzaklaşıyor, karakola gitmiyor. Ayrıca ortaya çıkan fotoğraflarda görülüyor ki, evin içinde maddi zarar oluşmuş, bazı eşyalar kırılmış. Polis, Daria hanımı saat 23:15 sıralarında karakola götürüyor. Yüzündeki kan izlerinin pıhtılaşmadığı, yakın zamanda oluştuğu bilgisi resmi kayıtlara geçiyor. Bu durum 21:45'te oluşsaydı aradan geçen bir buçuk, iki saat içinde kanın kuruması gerekirdi.