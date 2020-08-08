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    Daria Kyryliuk

    Kyryliuk’un darp edilmesiyle gündeme gelen mekanın sahibi: Sevgilisini ele vermek istememiş olabilir

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008081042612869-kyryliukun-darp-edilmesiyle-gundeme-gelen-mekanin-sahibi-sevgilisini-ele-vermek-istememis-olabilir/

    Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Momo Beach'in sahibi iddiaları reddederek "Herhalde Daria hanım ifade verirken 'Sevgilim beni dövdü' demiyor veya diyemiyor, “Momo Beach'te dövdüler” diyor" ifadelerini kullandu.

    Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Çeşme'deki Momo Beach işletmesinin sahibi sahibi Burak Beşer, Sözcü'den Gökmen Ulu'ya konuştu. 

    Darp iddialarını reddeden Beşer, işletmede hiçbir zaman güvenlik personeli çalışmadığını söyledi. 

    Beşer, Kyryliuk'u erkek arkadaşı Baran Güneş'in darp ettiğini belirterek "Sevgilisini ele vermek istememiş veya çekinmiş olabilir. Olaydan sıyrılmak için bizi kullanmaya çalıştıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

    Olay günü yaşananlar ve son gelişmeleri ise şöyle anlattı: 

    • Bu arkadaşların plajımıza dördüncü gelişleriydi. 31 Temmuz 2020 Cuma günü Daria hanımın doğum gününü burada kutladılar. Eski Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk'ün oğlu Mehmet Korutürk arkadaşımızın eşliğinde geldiler. Mehmet'in çevresi geniştir, grubun içinde Katarlı, İranlı, İngiliz arkadaşları da vardı. İki koruma ile beraber geldiler. Otururlarken çok iyi misafirlerimiz de yanlarına uğradı. Yaklaşık on kişiydiler. Bir ara Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşının (Baran Güneş'in) arasında gergin bir tartışma, atışma yaşadıklarını gördük. Kendileriyle bizzat ben ilgilendim, hesaplarını ben aldım ve aynı konukseverlikle uğurladım.
    •  İşletmemizden çıktıktan sonra, dışarıda bir otomobil ve minibüs tarzı bir araca doğru yöneliyorlar. O sırada, arkadan kırmızı bir arabayla bir hanımefendi çocuğunu almaya geliyor. Çocuk arabaya binerken gruptaki kızlardan bir tanesi sıkışıklık arasında o genci itiyor. Genç serzenişte bulununca arbede yaşanıyor. Annesi arabadan inince onu da itiyorlar. Grubun korumaları devreye giriyor, birbirlerine vurma, darp olmadan olay sona eriyor. Bu hadise işletmemizin dışında, otopark kısmında yaşanıyor. Böylece gidiyorlar.
    • Momo'dan ayrıldıktan sonra, yolun ilerisinde, Daria hanım ve sevgilisinin bulunduğu arkadaş grubunu taşıyan iki araç duruyor. Görgü tanıkları, araçların yolda durduğunu, içindekilerin birbirleriyle kavga ettiğini, sevgilisinin (Baran Güneş'in) burada Daria Kyryliuk'a vurduğunu belirtiyor. İlk gün bizim gördüklerimiz ve duyduklarımız bu kadardı. Ertesi gün aynı arkadaş grubu yine plajımıza geldi.
    • Daria hanım ve sevgilisi hariç, Mehmet Korutürk ve arkadaşları sonraki iki gün plajımıza yine gelip hoşça vakit geçirdiler. Eğer bu mekanda arkadaşlarına bir kötülük yapılmış olsaydı tekrar gelirler miydi? Daria hanım, gruptaki dört kız arkadaşının da burada darp edildiğini iddia etmiş. Oysa söz konusu hanımefendiler ertesi gün buraya geldiklerinde gayet sağlıklı ve iyi  durumdaydılar. Dört kız arkadaşının yanısıra erkek arkadaşlarının da kötü yaralandığını iddia ediyor. Hani onların darp edilmiş fotoğrafları, hani hastane raporu? Niçin polis kayıtlarında yok? Çünkü böyle bir şey yok. İddia gerçeği yansıtmıyor.
    • Tamamen bizim dışımızda yaşadıkları olayların ardından Momo Beach'i suçlamaları karşısında şoke olduk. Bize misafir oldukları gün yanlarında korumaları, şoförleri, erkek arkadaşları var, buna rağmen “Momo Beach'in personeli bizi dövdü” diyor. Baran Güneş'te darp yok, grupta hiç kimsede bir şey yok, bir tek Daria hanımın iki gün sonra paylaştığı şiddet görmüş haldeki fotoğrafı var. Çok enteresan. Hakkımızdaki iddiası dayanaktan yoksun, suçlama mesnetsiz. Şaşkınlık ve üzüntü içinde kaldığımız bir iftiraya maruz kaldık.
    • Belirttiğim gibi Momo Beach'te hiçbir kavga ve darp olayı yaşanmadı. Daria hanımın içinde bulunduğu grup saat 21:45 sıralarında işletmemizden ayrıldıktan sonra evlerine gidiyorlar. Karakola veya hastaneye gitmiyorlar, kaldıkları eve gidiyorlar. Olay Momo Beach'te yaşanmış olsaydı, saat 22:00'de hastane ve karakolda olmaları gerekirdi. Kaşınız dikişlik bir şekilde açılsa eve mi gidersiniz, yoksa doğruca hastaneye mi gidersiniz?
    • Saat 22:30 sıralarını gösteren villa bahçesindeki kamera kayıtları ortaya çıktığında, Daria hanım ile sevgilisi ve korumalarının yaşadıkları olay çok bariz görülüyor. Tartışma ve arbede halindeler.

    • Görüntülerde Daria Kyryliuk'un can havliyle kendini evin dışına attığı anlaşılıyor. Ancak bu konuda panik atak yaşadığını savunuyorlar.

      Daria hanımın aldığı darbenin etkisiyle yere düştüğü, koruma olduğu düşünülen bir kişinin üstüne çullandığı görülüyor. Daria hanım kurtulmak için çırpınıyor, üstüne oturan kişi uzun süre kalkmıyor. Daha sonra aralarında sık sık itiş-kakış yaşandığı görülüyor. Daria hanım sevgilisine vuruyor, uzak durmasını istiyor. Bir ara Daria hanım kaşını tuttuktan sonra eline bakıyor, o esnada Baran Güneş de eline bakıyor. Kan izlerine bakıyorlar. Kavga gürültüleri ve Daria hanımın daha evin içindeyken “Help me” diye haykırarak yaptığı imdat çağrıları üzerine komşular polisi arıyor. İlginçtir, polisin olay yerine geldiği esnada Baran Güneş karanlığa doğru yürüyerek oradan uzaklaşıyor, karakola gitmiyor. Ayrıca ortaya çıkan fotoğraflarda görülüyor ki, evin içinde maddi zarar oluşmuş, bazı eşyalar kırılmış. Polis, Daria hanımı saat 23:15 sıralarında karakola götürüyor. Yüzündeki kan izlerinin pıhtılaşmadığı, yakın zamanda oluştuğu bilgisi resmi kayıtlara geçiyor. Bu durum 21:45'te oluşsaydı aradan geçen bir buçuk, iki saat içinde kanın kuruması gerekirdi.

    • Herhalde Daria hanım ifade verirken “Sevgilim beni dövdü” demiyor veya diyemiyor, “Momo Beach'te dövdüler” diyor. Sevgilisini ele vermek istememiş veya çekinmiş olabilir. Olaydan sıyrılmak için bizi kullanmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Belki birileri akıl vermiştir. Çünkü burası popüler bir yer. Momo'nun adı geçince medyatik olur, sosyal medyada takipçi sayısı artar. Nitekim 80 bin olan takipçi sayısı 122 bine çıktı, böyle gündeme gelmesinin ardından da sabaha “Top Model” olarak uyandı.
    Etiketler:
    Darp, Momo beach, Momo, İzmir, Çeşme, çeşme, Daria Kyryliuk
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