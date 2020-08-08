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    İki kız kardeş otobüste darp edildi: 'Evimizi taramakla tehdit ettiler'

    İki kız kardeş otobüste darp edildi: 'Evimizi taramakla tehdit ettiler'

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    Türkiye
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    Konya'da 22 yaşındaki Aleyna I., 20 yaşındaki kız kardeşi Belemir I. (20) ile birlikte, belediye otobüsünde kendisine omuz attığını iddia ettiği Fatmanur Y. ile babasının saldırısına uğradı. Darp edilen kız kardeşler şikayetçi oldu.

    Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Aleyna I. ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Belemir I. ile birlikte yüzme kursundan çıkıp, evlerine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi.

    Otobüste Fatmanur Y., Aleyna I.'nın omzuna çarptı. Aleyna I., Fatmanur Y.'den özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Fatmanur Y., Aleyna I.'ya saldırdı.

    Fatmanur Y.'nin yanındaki babası Orhan Y. de kız kardeşlere vurmaya başladı.

    Baba-kız ifadenin ardından serbest bırakıldı

    Araya giren diğer yolcular, tarafları sakinleştirdi. Yaralanan kız kardeşler, darp raporu alarak baba ve kızından şikayetçi oldu. Orhan Y. ve kızı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Önce dövdü, sonra evlerini taramakla tehdit etti

    Aleyna I, otobüste yaşananları şu sözlerle anlattı:

    "Kız kardeşimle birlikte yüzme kursundan çıktık eve gitmek için otobüse bindik. İneceğimiz durağa yaklaştığımızda bir hanımefendi çok sert bir şekilde kasten bana çarparak yanımdan geçti. Ben de doğal olarak bir vatandaşın verdiği tepkiyi vererek, 'özür dileseydin' dedim. Birden bize yönelik bağırmalar başladı. Ben de bağırmanıza gerek yok sizi anlayabiliyorum dedim.

    Kadın bir anda üzerime gelerek saçımı çekmeye başladı. Sonra bir beyefendi geldi, kim olduğunu bilmiyordum, kadının babasıymış. Üzerime yürüdü, dudağıma yumruk atmaya kalktı. Yumruk dudağıma geldi ve dudağım şişti. Yüzüme vurmaması için kolumla yüzümü kapattım. Koluma vurunca kolum çok kötü morardı.

    Birkaç kişi ayırmaya çalıştı, ancak çok iri bir beyefendiydi. Daha sonra otobüsten indik. Bekçiler geldi ve bizi onların yanında tehdit etmeye başladı. 'Sizin evinizi tarayacağız, sen göreceksin' diyerek bize ağza alınmayacak küfürler etti" dedi.

    'Koruma talebinde bulundum'

    Sadece bir özür beklediklerini ancak karşılığında dayak yediklerini belirten Aleyna I, "Hastaneden darp raporu alıp, şikayetçi olduk. İfadesi alınıp serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan aradılar. Bana haklarımı söylediler.

    Ben de koruma talebinde bulundum. Vatandaşlar araya girince daha faza bir şey yapamadı. Bize yönelik tehditler var. İnsan ister istemez korkuyor. Sizi tarayacağım demek, demek ki bir silahı var ki buna güvenerekten bu sözleri söylüyor. Ben sadece bir özür bekledim. Normal olarak bir kişiye çarptıktan sonra her insan özür diler, ya da pardon der. Bu bir toplum kuralıdır.

    Küçük bir çarpma değildi. Ben bunu kasten yapılmış olarak düşünüyorum, Bir özür bekliyorduk, babası tarafından darbedildik. Orada illa başımızda bir erkek mi olması gerekiyordu karşı tarafa yönelik bizi koruması gereken?" diye konuştu.

    'Artık otobüslere rahatlıkla binemiyorum'

    Korktuğunu ve artık otobüse rahatlıkla binemediğini ifade eden Aleyna I., "Olaydan sonra adamı yolda gördüm. Fakülteye giderken yanımdan geçti. Tekrar saldırmayacağını ben nereden bilebilirim. Elini kolunu sallayarak geziyor. Bir de yaptığından övünürcesine bir bakış atıyor. Tekrar aynı şeyleri yaşamayacağımın ne garantisi var? Tabi ki korkuyorum. Ben tek başıma gidip gelen bir insanım. Otobüse artık rahatlıkla binemiyorum. Böyle insanlar var düşüncesiyle ben korkarak hareket ediyorum. Korkumdan yanımda biber gazı taşımaya başladım" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Darp, Otobüs, Konya
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