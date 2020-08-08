Bursa'da kargoları fırlatan PTT çalışanı kovuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde PTT Kargo çalışanının kolileri 'basket atar gibi' kamyona fırlatması tepkiye yol açtı.

O anlar kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada 'kargocudan müthiş üçlükler' olarak yayıldı.

Söz konusu personelin iş akdi görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sona erdirildi.

Kargocudan 'üçlük atış': Kolileri kamyona basket atarken kameraya yakalandı https://t.co/wu3dZuBesD pic.twitter.com/aOi5azColr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 7, 2020

​'Kargolar kırık geliyor'

Kargo mağdurlarından Sercan Yüksek, “Ben e-ticaret işi ile uğraşan esnafım. Biz gönderilerimizi kargo firmaları ile gönderiyoruz. Günlük 100-150 kargo gönderiyoruz ama yüzde 20’si kırık teslim ediliyor ve geri geliyor. Mağduriyetimiz büyüktür. Her gün zarar ediyoruz.” diye konuştu.