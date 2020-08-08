Sahilde çalınan lüks botu tatile giderken yol kenarında buldu

Kurban Bayramı’nın ilk günü Mula'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü Mahallesi Hekimköy koyundan bir şahıs yüzerek bindiği bir kiralama şirketine ait botu çaldı.

Bot şirketinde çalışan Derya Güçlü Bodrum’dan, Akyaka’ya tatile giderken Yatağan girişinde lastiği patlak bir römorkör üzerinde bot gördü. Bota yaklaşınca kendi şirketlerine ait çalınan bot olduğunu fark eden Güçlü, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Botu tesadüfen bulduğunu ifade eden Derya Güçlü şunları söyledi:

“Botumuz bayramın 1’inci günü çalınmıştı. Biz de bayramın 4’üncü günü Akyaka’ya tatile giderken yol kenarında botumuzu gördük. Daha sonra patronlara bilgi verdim. Onlar da polislerle beraber gelerek botumuzu teslim aldık. Belirli markaların servisiyiz ve elimizde olan botlar da belirli markalar. Çalındığı zaman da botun görseline hakim olduğumuz için yoldan geçerken tesadüfen gördüm.”

Bot sahibi Selçuk Şen ise botu bir müşteriye kiraladıklarını söyleyerek hırsızlık olayını şöyle anlattı:

“Bayramın 1’inci günü sabah çalındığı haberini aldık. Biz biraz etrafa bakındık, gerekli birimlere de haber verdik. Sonrasında bir dönüş olmadı biz de bu durumu kabullendik. Sonra bizim çalışanımız Derya hanım tatile giderken haber verdi. Yatağan bölgesinde seyir halindeyken botun yol kenarından römorkörün üzerinde durduğunu görüyor. Muhtemelen çektikleri römorkörde bir arıza olduğu için durmuşlar. Ekiplerle aynı anda orada olduk ve çalanlarla ilgili de işlem yapıldı. Detaylar araştırma yapılıyor muhtemelen bunların arkasında bir şebeke var. Bunlar şebeke olarak çalıştıkları için bu hırsızlık olayı çok oluyor. Denizden yüzerek geliyorlar. Başka bir deniz aracı ile gelip denize atlayıp yüzüp botun bağlı olduğu ipleri kesip çalıyorlar. Botu çalıştırmadan belirli bir mesafe götürüyor ve daha sonra çalıştırıp düz kontak yapıp gidiyorlar."

Denizden yüzerek gelen şahıs tarafından botun çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'da bir kişinin denizden yüzerek yaklaştığı botu çaldığı anlar görüntülendi https://t.co/QxfSsvT6qe pic.twitter.com/fLMsxA3dPs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 8, 2020

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