İBB'den vapur yolcularına ilk yardım eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, vapur yolcularına ilk yardım eğitimi verecek. 10 Ağustos Pazartesi günü Eminönü-Karaköy-Kadıköy Hattında, maketler üzerinde uygulamalı olarak verilecek eğitimlerde, ilk yardımın önemi vurgulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'nin vapur yolcularına vereceği ilk yardım eğitimleri, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) ve Beykoz Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek.

10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da, Eminönü Kadıköy İskelesi’nde başlayacak eğitimler, Eminönü-Karaköy-Kadıköy Hattı’nda (gidiş-dönüş) saat 16,00’a kadar sürecek.

'Doğru müdahale hayat kurtarır'

ATTDER Akademik Bilimleri Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı’nın koordinesinde ilk yardımın önemi bir kez daha vurgulanacak. Maketler üzerinde verilecek eğitimde, “Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru kalp masajı” vurgusuyla hayat kurtarmanın ipuçları paylaşılacak.