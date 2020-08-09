Erdoğan: Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ekonomide açıkladığımız paketlerle her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik.
- Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.
- Biyoteknoloji malzeme ve sitemleri geliştireceğiz. Yenilikçi projelere imza eten kurumlarımız kritik roller üstlenecek.
- TÜBİTAK SAGE Çevresel test Merkezi sayesinde tüm çevre-şart tesetlerimizi ülkemizde icra edilecek.
- Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.
- Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.
- Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürülecek muhteşem projelerimiz var.
"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz."
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