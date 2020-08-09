Erdoğan: Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ekonomide açıkladığımız paketlerle her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik.

- Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

- Biyoteknoloji malzeme ve sitemleri geliştireceğiz. Yenilikçi projelere imza eten kurumlarımız kritik roller üstlenecek.

- TÜBİTAK SAGE Çevresel test Merkezi sayesinde tüm çevre-şart tesetlerimizi ülkemizde icra edilecek.

- Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.

- Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

- Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürülecek muhteşem projelerimiz var.

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz."