AK Partili milletvekili bir ayda 8 koronavirüs testi yaptırdığını açıkladı: TTB, 'bu bir skandal' diyerek tepki gösterdi

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun bir ayda 8 koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmasını ve sonuncusunun pozitif çıktığını duyurmasının ardından, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Bir milletvekiline 1 ayda 8 test kabul edilemez, bu bir skandaldır" dedi.

AK Partili Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay içinde 7 kez Covid-19 testi yaptırdım. En Açıklanan 8. PCR testim ne yazık ki pozitif çıktı" açıklamasını yaptı. Türkoğlu'nun açıklamasının ardından TTB'den tepki geldi.

TTB Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, "Günlük test sayıları risk faktörlerine göre mi, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına mı, Meclis'te çalışanlara mı yapıldığını açıklanmalı. Meclis'te çalışan bir milletvekiline haftada 2 kez testin hangi mantıkla, hangi bilimsel veriyle yapıldığının açıklamasını istiyoruz" dedi.

BİR AYDA 8 TEST ✓

TTB Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman:

"Bir milletvekiline 1 ayda 8 test kabul edilemez.

"Bu bir skandaldır"

“Günlük test sayıları risk faktörlerine mi, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına mı, Meclis'te çalışanlara mı yapıldığının açıklanmalı" pic.twitter.com/NtkccWsbXZ — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 9, 2020

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