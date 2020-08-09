İBB, 130 bin aileye 'kurban kavurması' ulaştıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bağışı Kampanyası ile kesilen bin 178 büyük baş hayvanın eti kavurma yapıldı. Konserve yapılan etler, 21 günlük dinlenme süresine alındı. Hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan kavurmalar 130 bin aileye ulaştırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Vakfı üzerinden hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileleri bir araya getirdiği Kurban Bağış Kampanyası sonrası kesilen kurbanların etleri, kavurma yapıldı. Dünyanın her yerinden 8 bin 246 hayırseverin iştirak ettiği kampanyada bin 178 büyük baş hayvan kesildi. 130 bin aileyi sevindirecek kampanya ile kesilen kurbanların etleri kavurma yapıldıktan sonra konservelere konuldu ve 21 günlük dinlendirmeye alındı.

T24'ün haberine göre, Kurban Bağış Kampanyası’nı düzenleyen İstanbul Vakfı’nın Genel Müdürü Perihan Yücel, kampanyanın üçüncü aşamasında olduklarını belirterek, “Etlerin kavurma yapılarak konserve edilmesi teslimden önceki son aşama” dedi.

Kadınların bu kampanyanın hayata geçirilmesinde büyük rol oynadığını kaydeden Yücel, “Sadece kadınlar yaptı bu işi. Erkekler çok az bir bölümündeler. Evin mutfağı gibiydi. Pişirme işlemi bitti. Bu işlemden önce, kesme, doğrama ve kıyma yapma işlemleri vardı. Etleri şişirildiler ve hepsini konserve haline getirildiler. Paketleniyorlar. 21 günlük dinlenme süresine bırakılacak. 21 günün sonunda İstanbul’a gönderilecek” bilgisini paylaştı.

Kurban etlerinin kavurma ve konserve yapılma işleminde görev alan kadınlar, kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine iletilmesinde görev almaktan gurur duyduklarını belirterek, bu tür kampanyaların devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdiler.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kurban Bağış Kampanyası’na gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırsever vatandaşlara şöyle teşekkür etti:

“Başlattığımız kurban bağış kampanyasına, dünyanın her tarafından yurttaşlarımızın verdiği destek, yaptıkları katkı bizi son derece mutlu etti. 118 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşma hedefimize, bu hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla ulaştık. Destekleriniz ve mübarek Kurban Bayramı’nda, dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerinden birini sergilediğiniz için hepinize gönülden yeniden teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmiş Kurban Bayramımız mübarek olsun.”