İstanbul'da polis denetimi: Koronavirüs tespit edilen 3 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin bir çok noktasında denetim yapıldığı kaydedilerek, 45'i aranan kişi ile 3'ü Kovid-19 testinden pozitif kaydı bulunan kişi olmak üzere toplam 99 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet ecstasy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 dolara da el konuldu.