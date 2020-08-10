Kanal İstanbul’da mevzuat tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul'un yapımı için ortak mevzuat çalışmasını tamamaladı. Taslağa göre, proje, yap- işlet - devret modeli ile gerçekleşecek.

Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı ortak mevzuat çalışması tamamlandı. Taslağa göre, proje, yap- işlet - devret modeli ile gerçekleşecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, kanalın yapım ihalesini kazanan şirketlere inşaatta kullanacakları her türlü teknik ekipman için vergi muafiyeti sağlanacak; elde ettikleri gelirler kurumlar vergisinden istisna olacak. Kanal İstanbul sınırı içindeki orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak.

İlk 10 yılda 182 milyar TL gelir elde edileceği düşünülüyor

7 yıl sürecek inşaatın maliyeti 75 milyar TL öngörülürken, projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar TL gelir elde edileceği düşünülüyor.

Çevre Bakanlığı’nın 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda çalışmanın hazır olduğu belirtilerek, “Kanal İstanbul projesi ile yatay mimari uygulaması esas alınarak, çevre dostu, kadim değerlerini koruyan ve afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanı oluşturmak suretiyle İstanbul’un uluslararası metropoller arasında bir ‘Dünya Markası’ olması hedeflenmiştir” denildi.

Uzunluk 45 km

Çalışmaya göre kanal, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâhta inşa edilecek. Uzunluğu 45 km, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20.75 metre olacak.