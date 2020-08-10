Soylu: Yarın tüm Türkiye’de salgınla ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı duyuruda "Yarın tüm Türkiye’de, salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de denetime katılan; yöneticilerimize ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Soylu şöyle devam etti:

"Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız."

Pazarlar

İşyerleri

Marketler

Toplu taşıma

Yollar

Alışveriş alanları

Lokantalar

Kafeteryalar

Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında



Yine sahada olacağız



Valiler

Kaymakamlar

Belediye Başkanları

Esnaf ve Ticaret Odaları

Kurum Müdürleri

Kolluk

Zabıta#SağlıkİçinHepimizİçin — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 10, 2020

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