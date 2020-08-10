Soylu: Yarın tüm Türkiye’de salgınla ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı duyuruda "Yarın tüm Türkiye’de, salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de denetime katılan; yöneticilerimize ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
Soylu şöyle devam etti:
"Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız."
Pazarlar— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 10, 2020
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında
Yine sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk
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